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31 июля, 11:12

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"Известия": почти половина товаров на строительных рынках в России является контрафактом

Почти половина товаров на строительных рынках в России оказалась контрафактом – СМИ

Фото: 123RF/johny007pan

Около 15% радиаторов, 22% цемента и 45% кабеля на российских строительных рынках оказываются поддельными, сообщили "Известия".

Как объяснили в комитете Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, причиной этому могли стать недостатки системы сертификации и контроля качества.

Отмечается, что использование некачественных стройматериалов напрямую влияет на безопасность строительства. Особенно это касается многоэтажных зданий и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, подделка кабелей часто приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций, например пожаров.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги за плохой ремонт. Получить налоговый вычет граждане могут, если купили жилье в новостройке и без отделки.

Информация об этом обязательно должна быть зафиксирована в договоре купли-продажи. При этом вернуть средства можно через налоговую инспекцию или в отделении налоговой службы.

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