Эксперт Васильев: на плохой ремонт в подъезде надо жаловаться в прокуратуру

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Жильцы могут пожаловаться в прокуратуру или Роспотребнадзор на плохо сделанный ремонт в подъезде. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на строительного эксперта Федора Васильева.

Специалист подчеркнул, что ремонт в подъезде требует внимания со стороны жильцов, а конечный результат должен соответствовать заявленному плану и реальным ожиданиям жителей.

"Если же подрядчик отказывается исправлять недочеты или работы выполнены явно не в полном объеме, жалобу стоит направить в управляющую компанию (УК). Если реакции нет, можно обратиться в жилинспекцию, Роспотребнадзор, муниципалитет или прокуратуру", – сказал Васильев, добавив, что коллективная жалоба от жильцов имеет больший вес.

По словам эксперта, после завершения ремонта и до подписания акта приемки важно пройтись по подъезду и оценить результат. Например, обратить внимание на покраску, исправность освещения, состояние пола и лестничных маршей. Подрядчик обязан устранить выявленные недочеты.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть часть денег за ремонт квартиры. Получить налоговый вычет можно в том случае, если граждане купили жилье в новостройке и без отделки, пояснил Васильев. Данное условие нужно фиксировать в договоре купли-продажи.

Вычет распространяется на затраты по отделочным работам и приобретению материалов. Однако покупка бытовой техники в список не входит.