Эксперт Васильев: россияне могут вернуть часть денег за ремонт квартиры

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Получить налоговый вычет за ремонт в квартире можно в том случае, если граждане купили жилье в новостройке и без отделки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на строительного эксперта Федора Васильева.

Эксперт рассказал, что данное условие нужно фиксировать в договоре купли-продажи. Таким образом, вычет распространяется на затраты по отделочным работам и приобретению материалов. Однако покупка бытовой техники в список не входит.

По словам Васильева, максимальный лимит имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на человека. Это предельная сумма расходов, из которой можно получить 13% возврата, то есть максимум 260 тысяч рублей. При этом для супругов такой лимит установлен для каждого. Следовательно, при совместной покупке недвижимости максимальная сумма удваивается до 4 миллионов рублей.

"Заявить налоговый вычет за ремонт можно не только в год покупки, но и за три предшествующих года. Это значит, что в 2025 году можно вернуть часть затрат за 2022, 2023 и 2024 годы", – сказал Васильев.

Он пояснил, что есть два способа получения налогового вычета. Через налоговую инспекцию, для чего необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить документы по расходам, или в отделении налоговой службы.

Ранее сообщалось, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, будет снижен до 6% в 2026 году. Соответствующий закон подписал Владимир Путин в июле 2024 года.

Получить выплату смогут те, кто проживает в России постоянно, имеет статус налогового резидента и платил НДФЛ.