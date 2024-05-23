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23 мая, 21:42

Экономика

"Москвич" опроверг сведения о приостановке производства электромобилей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Информация СМИ о якобы приостановке выпуска электромобилей "Москвич" недостоверна. Об этом заявили в пресс-службе автомобильной компании, передает РИА Новости.

"Завод "Москвич" не приостанавливал производство электромобилей "Москвич 3е". Завод работает в штатном режиме, прогнозный план на 2024 год составляет 3 тысячи электромобилей", – подчеркнули в компании.

Первые электромобили возрожденной марки поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. В итоге "Москвич 3е" за 2023 год стал самой популярной моделью электрокара, которые фиксировали на столичных автостоянках.

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