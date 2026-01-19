Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 36 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 36 сантиметров утром 19 января. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее данным, в Черустях на востоке Московской области зафиксировано 48 сантиметров снега, а на севере региона – 33 сантиметра.

"Уменьшение высоты снежного (покрова. – Прим. ред.) происходит за счет уплотнения снега под собственным весом", – пояснила синоптик.

В ночь на 19 января в столичном регионе ударили морозы до минус 19 градусов. В подмосковном Железнодорожном столбики термометров показали минус 7,7 градуса, а в Серебряных Прудах – минус 19,6 градуса.

При этом усиление морозов до минус 25 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные, 24 и 25 января.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 21-го числа температура в мегаполисе будет колебаться в пределах минус 7 – минус 5 градусов. Уже с середины недели морозы начнут усиливаться, указал синоптик. Особенно заметно это станет с пятницы, 23 января.