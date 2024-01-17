Москвичи решат, какие мероприятия пройдут в экоцентре "Яуза" в 2024 году

На портале "Активный гражданин" запустили новое голосование. На этот раз участники столичного проекта решат, какие мероприятия пройдут в 2024 году в экоцентре "Яуза".

Проголосовать можно за пять вариантов из 14 предложенных. Среди них есть экскурсии, квесты, лекции экспертов, турниры по настольным играм, походы и мини-экспедиции. Также есть мероприятия для дошкольников – это литературный клуб, уроки экологии и летняя программа "Нешкола", а для школьников – практические занятия по естественным наукам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.