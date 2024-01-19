Песков подтвердил, что Путин принял участие в Крещенских купаниях

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин в ночь с 18 на 19 января принял участие в Крещенских купаниях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, окунался ли российский лидер в прорубь.

"Да, традиционно он это делал по случаю Крещения", – сказал Песков.

Ранее президент РФ назвал праздник Рождества Христова ярким выражением братского единения российских народов. Путин поздравил с этим праздником российских военных, которые в этот период продолжают отстаивать интересы российской стороны с оружием в руках.

Вместе с тем Путин поздравил всех россиян с Рождеством Христовым. Этот праздник объединяет миллионы граждан вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости, подчеркнул глава государства.

Рождественская служба началась в храме Христа Спасителя