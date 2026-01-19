19 января, 12:57Общество
Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин по традиции принял участие в крещенском обряде и окунулся в прорубь, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конечно, Крещение для него, как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, – это большой праздник", – подметил политик.
По его словам, многие сотрудники Кремля соблюдают данный обряд. Однако есть и те, кто не следует этой традиции.
"Это очень персональный вопрос", – добавил Песков.
Крещенские купания начались в Москве вечером 18 января. Безопасность на мероприятиях обеспечивают городские службы. В частности, возле купелей дежурят спасатели, которые сопровождают каждого желающего к проруби и обратно.
Всего к Крещению были подготовлены 40 площадок. Они оборудованы удобными подходам и спусками в воду с противоскользящим покрытием. Также установлены раздевалки, пункты обогрева и питания.
