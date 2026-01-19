Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Пул Первого".

Лукашенко в белой долгополой рубахе окунулся прорубь, после чего зашел в дом. Главу Белоруссии сопровождал его шпиц Умка, он ожидал своего хозяина около проруби.

"С Крещением! Традиция Первого (Лукашенко. – Прим. ред.) – окунание в проруби. А вы не побоялись сегодняшних -15 (градусов. – Прим. ред.)?" – говорится в подписи к видео.

Крещенские купания начались и в Москве. Городские службы во время купаний обеспечивают комфортные условия для горожан и следят за их безопасностью. В частности, возле купелей дежурят спасатели, которые сопровождают каждого желающего к проруби и обратно.

Всего к Крещению были подготовлены 40 площадок. Они оборудованы удобными подходам и спусками в воду с противоскользящим покрытием. Также установлены раздевалки, пункты обогрева и питания.