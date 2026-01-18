Академик РАН Онищенко: купаться в проруби нельзя при сердечно-сосудистых заболеваниях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендовал отказаться от купаний в проруби людям с сердечно-сосудистыми и эндокринными проблемами. Его слова передает ТАСС.

Эксперт объяснил, что во время подобных купаний сердце начинает интенсивно разгонять кровь, чтобы согреть организм. Именно поэтому он призвал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями хронического плана не опускаться в воду во время Крещения.

"Эндокринные заболевания – сосуды уже не такие адекватные, они слабо реагируют", – добавил Онищенко.

Кроме того, академик РАН призвал не окунаться "из-под палки". По его словам, для купания в проруби прежде всего необходимо искреннее желание.

Ранее Онищенко советовал не выпивать алкоголь перед купанием в проруби в Крещение. В свою очередь, свыше 1,3 тысячи спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в столице. Также будут задействованы добровольцы, которым предоставят всю необходимую специализированную технику и средства спасения.

