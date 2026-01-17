Форма поиска по сайту

17 января, 05:57

Общество

Онищенко напомнил, что перед купанием в проруби нельзя пить алкоголь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Нельзя принимать алкоголь перед купанием в проруби в Крещение. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"В таком случае нельзя для храбрости принимать. Никаких шумовых эффектов, типа прыгает, кричит, это просто не приветствуется", – приводит ТАСС слова эксперта.

Онищенко порекомендовал воздержаться от купания в проруби людям с больным сердцем, а также не имеющим достаточного опыта.

В Москве перед Крещением оборудовали 40 специальных площадок. Купели откроются в 18:00 18 января и будут работать до 18:00 следующего дня. Места для купаний расположились во всех административных округах города, кроме Центрального.

Ранее в РПЦ заявили, что святая вода не смывает грехи – нельзя просто прыгнуть в ледяную воду и считать себя чистым от греха. Это является суеверием. Однако формой покаяния можно считать ситуацию, когда человек, заходя в купель, кается в грехах и произносит в этот момент молитву.

Сергей Собянин рассказал, как Москва готовится к крещенским купаниям

