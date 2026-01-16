Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 16:57

Транспорт

Несколько улиц в ЮЗАО перекроют 18 января в связи с Крещением

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц на юго-западе Москвы перекроют с 17:00 воскресенья, 18 января, до 06:00 понедельника, 19 января. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднику Крещения, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, для проезда проезда будет недоступна Санаторная аллея от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Тютчевской аллеей. Нельзя будет проехать и по Тютчевской аллее от пересечения с Санаторной аллеей до пересечения с Севастопольским проспектом.

Водителей призвали продумывать маршруты заранее.

В Москве в период крещенских купаний будут открыты 40 площадок. Мероприятия будут проходить с 18:00 18 января. Окончание запланировано на это же время 19 января. Площадки по стандарту оборудуют зонами ожидания и переодевания для мужчин и женщин, местами оказания медпомощи.

Читайте также


транспортперекрытиярелигиягород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика