Несколько улиц в ЮЗАО перекроют 18 января в связи с Крещением

Несколько улиц на юго-западе Москвы перекроют с 17:00 воскресенья, 18 января, до 06:00 понедельника, 19 января. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднику Крещения, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, для проезда проезда будет недоступна Санаторная аллея от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Тютчевской аллеей. Нельзя будет проехать и по Тютчевской аллее от пересечения с Санаторной аллеей до пересечения с Севастопольским проспектом.

Водителей призвали продумывать маршруты заранее.

В Москве в период крещенских купаний будут открыты 40 площадок. Мероприятия будут проходить с 18:00 18 января. Окончание запланировано на это же время 19 января. Площадки по стандарту оборудуют зонами ожидания и переодевания для мужчин и женщин, местами оказания медпомощи.

