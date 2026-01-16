Форма поиска по сайту

16 января, 11:56

Общество

Купание на Крещение будет комфортным в Московском регионе из-за натекания облаков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московском регионе в ночь на Крещение, 19 января, ожидается натекание облаков, что предотвратит сильное охлаждение земли и создаст более комфортные условия для купания, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в крещенскую ночь термометры покажут от минус 6 до минус 11 градусов, днем возможен слабый снег, а температура повысится до минус 1 – минус 6 градусов.

На следующий день, 20 января, погода будет схожей, тоже с осадками в виде снега. Во второй половине предстоящей недели морозы вновь усилятся и температурный режим вернется к типичным для января значениям, добавил синоптик.

Тишковец отметил, что в предстоящие выходные, 17–18 января, благодаря влиянию гребня сибирского антициклона ожидается переменная облачность без осадков, при этом стужа усилится.

В субботу в московских сумерках температура опустится до минус 14 – минус 17 градусов, в Подмосковье – до минус 14 – минус 19, а местами – до минус 19 – минус 24. Днем будет около минус 10 градусов.

В воскресенье характер погоды останется таким же – ясным и морозным, при этом морозы достигнут своего пика: под утро в столице впервые в этом зимнем сезоне минимальная температура может составить минус 20 градусов, а в области местами ударят 25-градусные морозы. Днем температура составит минус 7 – минус 10 градусов, что значительно ниже климатической нормы.

Синоптик также отметил, что в Москве в пятницу, 16 января, осадков не ожидается, температура – минус 6 – минус 9 градусов. Высота снежного покрова достигает 40–45 сантиметров, а на юго-востоке и востоке Подмосковья местами превышает полметра.

Ранее сообщалось, что в столице в период крещенских купаний будут работать 40 площадок. Мероприятия будут проводиться с 18:00 18 января. Окончание запланировано на это же время 19 января.

Температура до минус 20 градусов ожидается в Москве 17 января

