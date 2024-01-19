Москвичи проверят свои знания о катках города в "Большой викторине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале "Активный гражданин" стартовал второй выпуск нового сезона спецпроекта "Большая викторина", посвященный столичным каткам. Москвичи могут проверить свои знания о зимнем развлечении, ответив на восемь вопросов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, участникам предстоит ответить, в честь какого хоккеиста назван каток в сквере, расположенный вдоль улицы Академика Лисицына, какой городской каток с естественным льдом считается старейшим и другие. За каждый правильный ответ пользователь получит пять баллов, всего можно набрать 40. Все они поступят участнику после окончания викторины.

Спецпроект "Большая викторина" стартовал в мае 2022 года. В первый сезон вошли выпуски о московских традициях празднования Нового года, об истории столичных трамваев, о платформе "Электронный дом", современных автовокзалах города и другие. Все серии спецпроекта доступны для просмотра на "Активном гражданине".

Ранее сообщалось, что на портале началось голосование за лучшие катки, лыжни и горки Москвы. Жители могут выбрать те, которые им больше всего понравились. Итоги голосования будут подведены весной.

Голосование за лучшие катки, лыжни и горки началось в приложении "Активный гражданин"