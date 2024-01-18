"Активные граждане" выберут лучшие катки, лыжни и горки Москвы

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Москвичи смогут выбрать лучшие катки, лыжни и горки города с помощью голосования в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

В первом голосовании нужно выбрать парки и общественные пространства, где открыты лучшие катки. Всего есть 12 вариантов, среди которых Парк Горького, ВДНХ, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", парк "Сокольники" и усадьба Воронцово. Помимо этого, можно написать свой вариант ответа, уточнила Сергунина.

"В этом сезоне для жителей и гостей столицы открыто больше четырех тысяч площадок, где можно активно провести время на свежем воздухе. Только в парках культуры и отдыха и на природных территориях Москвы гостей ждет 45 катков с натуральным и искусственным покрытием", – говорится в сообщении.

Еще одно голосование поможет выбрать лучшие горки для катания на лыжах. Голосование предполагает три вопроса. В первом следует выбрать территории, где располагаются любимые лыжни. Например, природно-исторический парк "Битцевский лес", памятник природы "Серебряный бор", парк "Фили" и другие.

Финальное голосование посвящено паркам и общественным пространствам с лучшими горками для катания на тюбингах и ледянках. Всего будет 15 вариантов ответа, среди которых Таганский и Бабушкинский парки, детский парк имени Н. Н. Прямикова, парк имени Юрия Лужкова. Итоги будут подведены весной.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что российская столица изменилась с помощью участия жителей в проекте "Активный гражданин". По словам мэра, в настоящее время реализовано более четырех тысяч решений и проведено свыше шести тысяч голосований.

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