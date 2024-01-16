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16 января, 16:30

Город

Москвичи выбрали программу досуга на Южном речном вокзале на 2024 год

Москвичи выбрали программу досуга на Южном речном вокзале на 2024 год

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Жители столицы выбрали программу досуга на Южном речном вокзале на 2024 год. Москвичи голосовали с помощью проекта "Активный гражданин". Большинство отдало предпочтение концертам, кинопоказам и выставкам. В опросе участвовали почти 250 тысяч жителей города.

Кроме того, в опросе можно было не только выбирать, но и предлагать альтернативные варианты. Своими идеями по проведению досуга поделились 1,5 тысячи горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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