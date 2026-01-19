Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 января, 11:49

Политика

Соглашение между РФ и Мьянмой о безвизе вступит в силу 27 января

Фото: AP Photo/Khin Maung Win

Соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене визового режима вступит в силу 27 января. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Россияне смогут въезжать в Мьянму и пребывать на территории страны без виз до 30 дней при каждом посещении.

Однако целью их въезда не должно являться постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу. Суммарный срок пребывания не должен составлять более 90 дней в течение календарного года.

Аналогичные права при посещении России получат и граждане Мьянмы.

Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Мьянмы Тан Све подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований в конце октября 2025 года.

Тем временем безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может быть введен в начале 2026 года. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Москва и Эр-Рияд намерены в ближайшее время рассмотреть увеличение числа авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы между столицами.

Российский паспорт занял 46-е место в рейтинге безвизового доступа

