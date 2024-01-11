Москва сохранит каркас зеленых зон и природных территорий

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории Москвы расположено более 140 особо охраняемых природных зон, сообщила в интервью "Интерфаксу" председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, это весомый показатель и столица сохранит каркас зеленых зон и природных территорий.

"Москва – зеленый город, и в будущем он останется таким же", – сказала Княжевская.

Она добавила, что новые зеленые зоны могут появляться в рамках развития территорий бывших заводов и в других крупных проектах. При этом статус особо охраняемых природных территорий предполагает безусловные ограничения по их использованию, то есть их можно охранять, поддерживать, делать их доступными для города и горожан, но застраивать нельзя.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве сделали удобными более 80 парков и скверов. Почти закончили парк "Яуза". Вместе с этим в порядок привели парк "Долгие пруды".

В поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки появились новые комфортные зеленые зоны для прогулок, пикников, игр с детьми и занятий спортом. Между районами Войковским и Коптево для местных жителей благоустроили три сквера, в числе которых оказались Старокоптевский, а также по улицам Клары Цеткин и Коптевской.

Более того, в 2023 году в Москве завершили работы около Коньковских прудов и в Бобровском парке. Благоустройство также коснулось скверов на улице 800-летия Москвы и около храма Иконы Божией Матери "Знамение".

Столичный парк "Яуза" после благоустройства станет самым протяженным в Европе