Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние 15 лет московское метро претерпело значительные изменения. С 2011 года было построено и реконструировано 127 новых станций подземки и Московского центрального кольца (МЦК), сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, при строительстве активно применяются современные технологии и нестандартные архитектурные решения, что позволяет возводить объекты быстро и качественно, делая их настоящими произведениями искусства.

Одним из главных технологических достижений стала проходка двухпутных тоннелей одним щитом диаметром 10 метров. Впервые этот метод был применен на Некрасовской линии.

"Строительство больших тоннелей экономит средства и трудозатраты: вместо двух щитов используется один, нет необходимости в дополнительных притоннельных сооружениях", – пояснил градоначальник.

Данный метод получил развитие на Большой кольцевой линии (БКЛ). В частности, сейчас по этой технологии ведутся работы на участке Рублево-Архангельской линии, а в будущем такие решения планируется внедрить и на Бирюлевском радиусе.

Особое внимание глава города обратил на станцию "Нижегородская" на БКЛ. Она стала первой и на сегодняшний день единственной станцией в столичном метро, где объединены 4 пути Некрасовской и Большой кольцевой линий.

"Две платформы могут принять 4 состава одновременно", – подчеркнул Собянин.

В свою очередь, "Мичуринский проспект" Солнцевской линии стал первой полуподземной станцией с асимметричными путевыми стенами. В частности, одна из них глухая, а другая имеет панорамное остекление, что обеспечивает платформе больше естественного света. Аналогичный подход использован и на станции "Пыхтино".

Конечная станция Сокольнической линии "Потапово" стала первой отапливаемой наземной станцией метрополитена Москвы. По словам мэра, для обогрева там расположены 4 уникальные приточные установки весом более 4 тонн каждая и суммарной мощностью 2 мегаватта.

"Архитектурные эксперименты также стали важной частью современного метростроения", – продолжил градоначальник.

В пример он привел станцию "Новаторская" на БКЛ, на которой впервые в качестве отделочного материала потолка было использовано стекло. Кроме того, там была внедрена система аспирации для раннего выявления задымления.

Также глава города упомянул станцию "Воронцовская", на которой внимание привлекает подвесной потолок волнообразной формы с подсветкой, напоминающий Млечный Путь. Он состоит из 11,6 тысячи алюминиевых цилиндров, расположенных на 9 уровнях.

Среди других новшеств Собянин отметил использование кварцевого агломерата – это искусственный камень, не уступающий по прочности граниту. Им облицованы колонны на "Воронцовской" и "Мичуринском проспекте" БКЛ.

Вместе с тем дизайн станции "Тропарево" Сокольнической линии был вдохновлен близлежащим лесопарком. Перронный зал напоминает парковую аллею благодаря 10 металлическим светильникам-деревьям.

Точечные светильники также стали ключевым элементом интерьера станции "Вавиловская" Троицкой линии. Всего их было установлено более 2,7 тысячи.

"В ближайшие годы планируется открыть еще десятки станций метро, где найдут применение как проверенные, так и новые технологические решения. И, конечно, новые станции будут радовать глаз", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы анонсировал масштабное обновление транспорта в течение ближайших 3 лет. Глава города напомнил, что одна из основных задач властей столицы заключается в создании лучшей в мире и самой удобной для горожан транспортной системы.

В частности, за этот период планируется ввести в эксплуатацию 26,9 километра линий метро, 13 станций и 1 электродепо. Кроме того, будет построена Рублево-Архангельская ветка, а также открыт первый участок Бирюлевской линии и станция "Гольяново" Арбатско-Покровской ветки.