Холодный воздух из Сибири и Урала станет причиной 25-градусных морозов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Холодный воздух из Сибири и Урала принесет в столицу морозы до 25 градусов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в прошедшие выходные, 17 и 18 января, температура в Москве и Подмосковье оказалась на 4–6 градусов ниже нормы. Это произошло из-за влияния антициклона. Ночью при ясном небе температура в городе опускалась до минус 26 градусов.

"С начала текущей недели циркуляция изменилась: на территорию приходит циклоническая активность, небо становится облачным, что препятствует резкому ночному охлаждению. Кроме того, воздушные массы начали перемещаться с запада и северо-запада, что зимой всегда ведет к потеплению", – указал синоптик.

По его словам, в понедельник, 19 января, температура будет находиться в пределах от 5 до 7 градусов ниже нуля. Потепление ожидается уже со вторника, 20-го числа, – ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, а днем – от 4 до 1 градуса ниже нуля. Не исключен небольшой снег.

"Однако с четверга (22 января. – Прим. ред.) ситуация вновь изменится. С северо-востока приблизится гребень высокого давления, и ветер развернется в восточную четверть. Это приведет к выносу очень холодного воздуха из Сибири и Урала", – уточнил специалист.

По словам Вильфанда, ночью в четверг будет 7–12 градусов, а днем – от 5 до 10 градусов мороза. Пик похолодания придется на пятницу, 23-го числа, и выходные. По последним расчетам, в эти дни температура в Москве может опуститься на 10–12 градусов ниже нормы.

"Ожидается антициклонная погода с восточным ветром, а также большой разброс ночных температур между центром города ("островом тепла") и областью – разница может достигать 12–15 градусов", – уверен он.

В частности, в ночь на 23 января будет от 20 до 15 градусов мороза, а по области – до минус 25. Днем столбики термометров поднимутся до минус 10–15 градусов. В ночь на субботу, 24-го числа, ожидается 18–23 градуса ниже нуля.

"В выходные сохранится аналогичная холодная погода. Пока рано говорить об экстремальных значениях, близких к историческим рекордам (например, минус 36 градусов), но сам факт сильного и продолжительного похолодания во второй половине недели очевиден", – указал синоптик.

Он добавил, что более точные детали станут известны ближе к 22 января.

Ранее сообщалось, что к утру 19 января высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 36 сантиметров. В Черустях на востоке Московской области зафиксировано 48 сантиметров снега, а на севере региона – 33 сантиметра.

По данным специалистов, уменьшение высоты снежного покрова происходит за счет уплотнения снега под собственным весом.

