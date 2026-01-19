Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 12:29

Общество

Холодный воздух из Сибири и Урала станет причиной 25-градусных морозов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Холодный воздух из Сибири и Урала принесет в столицу морозы до 25 градусов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в прошедшие выходные, 17 и 18 января, температура в Москве и Подмосковье оказалась на 4–6 градусов ниже нормы. Это произошло из-за влияния антициклона. Ночью при ясном небе температура в городе опускалась до минус 26 градусов.

"С начала текущей недели циркуляция изменилась: на территорию приходит циклоническая активность, небо становится облачным, что препятствует резкому ночному охлаждению. Кроме того, воздушные массы начали перемещаться с запада и северо-запада, что зимой всегда ведет к потеплению", – указал синоптик.

По его словам, в понедельник, 19 января, температура будет находиться в пределах от 5 до 7 градусов ниже нуля. Потепление ожидается уже со вторника, 20-го числа, – ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, а днем – от 4 до 1 градуса ниже нуля. Не исключен небольшой снег.

"Однако с четверга (22 января. – Прим. ред.) ситуация вновь изменится. С северо-востока приблизится гребень высокого давления, и ветер развернется в восточную четверть. Это приведет к выносу очень холодного воздуха из Сибири и Урала", – уточнил специалист.

По словам Вильфанда, ночью в четверг будет 7–12 градусов, а днем – от 5 до 10 градусов мороза. Пик похолодания придется на пятницу, 23-го числа, и выходные. По последним расчетам, в эти дни температура в Москве может опуститься на 10–12 градусов ниже нормы.

"Ожидается антициклонная погода с восточным ветром, а также большой разброс ночных температур между центром города ("островом тепла") и областью – разница может достигать 12–15 градусов", – уверен он.

В частности, в ночь на 23 января будет от 20 до 15 градусов мороза, а по области – до минус 25. Днем столбики термометров поднимутся до минус 10–15 градусов. В ночь на субботу, 24-го числа, ожидается 18–23 градуса ниже нуля.

"В выходные сохранится аналогичная холодная погода. Пока рано говорить об экстремальных значениях, близких к историческим рекордам (например, минус 36 градусов), но сам факт сильного и продолжительного похолодания во второй половине недели очевиден", – указал синоптик.

Он добавил, что более точные детали станут известны ближе к 22 января.

Ранее сообщалось, что к утру 19 января высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 36 сантиметров. В Черустях на востоке Московской области зафиксировано 48 сантиметров снега, а на севере региона – 33 сантиметра.

По данным специалистов, уменьшение высоты снежного покрова происходит за счет уплотнения снега под собственным весом.

Похолодание до минус 25 градусов ожидается в Москве к концу недели

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика