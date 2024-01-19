Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 2122 в Щербинке.

"Светлая хорошая школа по индивидуальному проекту. Мастерские оборудованы хорошим современным оборудованием. Так что, я надеюсь, вам понравится", – сказал мэр учащимся школы.

Также градоначальник обсудил с педагогами работу "Московской электронной школы" (МЭШ) и как используются сценарии на уроках.

Строительство нового здания школы № 2122 имени Юрасова на улице Местечко Барыши началось в феврале 2022 года, а завершилось в декабре 2023 года. Строительство финансировалось в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

Четырехэтажное здание с одним подземным этажом площадью более 12 тысяч квадратных метров построили по оригинальному индивидуальному проекту. Оно приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В новом здании занимаются учащиеся 1–7-х классов. В распоряжении школьников и педагогов есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, информационный центр с медиатекой, спортивные и актовый залы, а также оборудованные мастерские и пространство для шахматного кружка, IT-полигон. Прилегающую территорию благоустроили.

В новом здании школы учащихся готовят к поступлению в классы городского проекта "Математическая вертикаль". В планах – участие школы в городском проекте "Инженерный класс". 150 учащихся являются участниками всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия".

Новое здание возвели рядом со старым корпусом. Его снесут, а на его месте построят трехэтажный корпус на 400 школьников. Два новых школьных здания свяжет переход на уровне второго этажа.

Ранее Собянин сообщал, что за счет средств адресной инвестиционной программы в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов. По его словам, их ввод в эксплуатацию будет проходить по мере их готовности – с 2024 по 2028 год.

Мэр уточнил, что школы искусств возведут в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский, а новые культурно-досуговые центры расположатся во Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке.

Девять объектов культуры построят в столичном ТиНАО за счет бюджета