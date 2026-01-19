Россияне не пострадали при сходе скоростных поездов с рельсов в Испании

Фото: ТАСС/Zuma

Россияне не пострадали при сходе двух высокоскоростных поездов с рельсов в Испании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Мадриде.

Согласно актуальным данным, граждане России не обращались в диппредставительство за помощью в связи с произошедшим. Тем не менее в пресс-службе заверили, что ведомство продолжает следить за ситуацией.

Скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, направлявшийся из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в испанской провинции Кордова 18 января. В этот момент на соседнем пути находился состав LD AV 2384, идущий по маршруту Мадрид – Уэльва.

По последним сведениям, число жертв трагедии достигло 39. Еще как минимум 152 человека, включая 4 несовершеннолетних, получили ранения. Известно, что состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.