19 января, 11:58Происшествия
Россияне не пострадали при сходе скоростных поездов с рельсов в Испании
Фото: ТАСС/Zuma
Россияне не пострадали при сходе двух высокоскоростных поездов с рельсов в Испании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Мадриде.
Согласно актуальным данным, граждане России не обращались в диппредставительство за помощью в связи с произошедшим. Тем не менее в пресс-службе заверили, что ведомство продолжает следить за ситуацией.
Скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, направлявшийся из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в испанской провинции Кордова 18 января. В этот момент на соседнем пути находился состав LD AV 2384, идущий по маршруту Мадрид – Уэльва.
По последним сведениям, число жертв трагедии достигло 39. Еще как минимум 152 человека, включая 4 несовершеннолетних, получили ранения. Известно, что состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.