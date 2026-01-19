EFE: число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании возросло до 39

Фото: ТАСС/Zuma

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 39 человек, передает местное агентство EFE.

О ЧП стало известно 18 января. Скоростной поезд LD AV Iryo 6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где в этот момент находился состав LD AV 2384, направлявшийся из Мадрида в Уэльву.

В результате последний также сошел с рельсов. СМИ писали, что в одном из составов находилось более 300 пассажиров. В связи с произошедшим движение высокоскоростных поездов на линии Мадрид – Андалусия было временно прекращено.

Известно, что ранения получили 73 человека, в том числе 4 несовершеннолетних. Состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.