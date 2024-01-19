Торговые автоматы с молочной продукцией появятся в трех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнесмены смогут принять участие в открытых аукционах, на которых выставлены права на размещение вендинговых автоматов для продажи молочной продукции в разных районах Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Победители торгов смогут установить автоматы на севере, северо-востоке и северо-западе Москвы.

"С ними подпишут договоры на право размещения нестационарных торговых объектов площадью четыре квадратных метра каждый на специально отведенных участках сроком на пять лет. Заявки на участие принимают до 2 февраля", – сказал Пуртов.

Отмечается, что три автомата можно будет установить в районе Отрадное, по одному появится в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгине и Южном Медведкове. Их расположат недалеко от многоэтажных жилых домов и остановок общественного транспорта.

В ассортимент вендинговых автоматов включат молоко, сыры, масла, а также сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные напитки, питьевая вода и другие товары.

Торги будут проходить в дистанционном формате, они состоятся 7 февраля. Чтобы принять в них участие, необходима регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг". Также потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

В прошлом году Москва провела торги на право установки четырех вендинговых автоматов с едой и напитками в Измайловском парке. Речь шла о местах для размещения автоматов недалеко от Круглого пруда, шахматного павильона и на Северной площади.



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