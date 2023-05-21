Реконструкция газопровода завершилась в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию газопровод среднего давления в районе Хамовники. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь о газопроводе в районе сквера Девичьего Поля, который питает ГЭС-1, промышленные объекты и жилые дома районов Якиманка, Хамовники, Замоскворечье и Арбат. Работы шли как бестраншейным, так и открытым методами, что позволило не отключать горожан от газоснабжения и сохранить растения.

Отмечается, что специалистами была проведена санация труб. Это продлит срок их эксплуатации на 40 лет. На финальном этапе была проведена врезка газопровода в действующую сеть, затем территории в зоне работ привели в порядок.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Печатники модернизировали газорегуляторный пункт. Он был введен в эксплуатацию еще в 1950-х годах. За время использования оборудование устарело, из-за чего имелся риск выброса в атмосферу вредных веществ.

