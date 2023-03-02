Около 145 км газопроводов построили и обновили в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году в Москве построили и обновили порядка 145 километров газопроводов, почти треть из них располагается в ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы на Гольяновском и Кутузовском подводных газопроводах. На сегодняшний день Москва является лидером среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей", – добавил он.

Во время строительства и реконструкции газопроводов специалисты применяют только материалы российского производства – стальные и полиэтиленовые трубы, газораспределительное оборудование, газовую арматуру.

Бирюков отметил, что специалисты определяют сети, которые нуждаются в реконструкции, с помощью приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, а также выявить различные изменения газопровода без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей.

"Приоритетный метод реконструкции – бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", – подчеркнул заммэра.

Всего с 2010 года в столице было обновлено почти 1,4 тысячи километров газовых сетей.

Ранее сообщалось, что почти 50 домов, которые были построены в столице по программе реновации, были обеспечены энергоснабжением с резервом в 2022 году.

Также за прошлый год специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 185 километров канализационных и водопроводных сетей в Москве. Работы проходили во всех административных округах столицы, они велись с использованием современных технологий и оборудования.

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