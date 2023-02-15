07:31Город
В Москве обновили более 185 км водопроводных и канализационных сетей в 2022 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 185 километров канализационных и водопроводных сетей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на данный момент столица лидирует среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций.
"Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. Только в прошлом году реконструировали и восстановили свыше 125 километров сетей водоснабжения и почти 60 километров – водоотведения", – добавил он.
Подобные работы проходили во всех административных округах столицы, они велись с использованием современных технологий и оборудования.
Бирюков рассказал, что сети, которые нуждаются в обновлении, определяются во время теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. Осмотрев внутреннее состояние трубопровода, специалисты принимают решение о необходимости ремонта.
Более 90% работ выполняется при помощи бестраншейных технологий. Так, новые технологии позволяют минимизировать дискомфорт для жителей города. Закольцованность московской системы, в свою очередь, позволяет проводить необходимые ремонтные работы без отключения абонентов.
В целом с 2011 года в Москве обновили свыше 1,3 тысячи километров водопроводных и более 600 километров канализационных сетей.
Ранее сообщалось о том, что в Москве в 2023 году уберут 48 бесхозных байпасов теплосетей. Петр Бирюков объяснил, что наземные коммуникации когда-то были возведены компаниями, которые проводили ремонтные работы, однако в какой-то момент они обанкротились и не убрали их обратно под землю.
Сегодня демонтаж байпасов проходит несколько этапов: сначала прокладывают подземные трубы, а затем демонтируют сами наземные конструкции.
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