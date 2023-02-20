Около 50 построенных по программе реновации домов обеспечили энергоснабжением в 2022 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Почти 50 домов, построенных в Москве по программе реновации, были обеспечены энергоснабжением с резервом в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В прошлом году обеспечили энергоснабжение 49 таких домов, общая присоединенная мощность составила свыше 33 мегаватт", – заявил Бирюков.

В ходе работ по технологическому присоединению новых домов было проложено более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 киловольт. Помимо этого, специалисты возвели 34 трансформаторные подстанции.

Бирюков обратил внимание, что успешная реализация программы реновации и подключение домов к электрическим сетям находятся на особом контроле столичных властей. Работы по подключению проводились с применением современных технологий и специальной техники. В частности, специалисты энергетического сектора использовали в рамках мероприятий бестраншейный способ бурения, что позволяет минимизировать разрытия и не повредить уже существующие коммуникации.

Электричество в новостройки подается по второй категории надежности. В случае нарушения на линии напряжение будет осуществляться по резервной.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Конькове введут в эксплуатацию два корпуса, построенных по программе реновации. Сейчас на объекте в том числе ведется монтаж внутренних инженерных систем корпусов. Всего в доме будет 418 квартир.



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