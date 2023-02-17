Еще 19 новостроек по программе реновации готовят к передаче под заселение в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве еще 19 новостроек по программе реновации готовят к передаче под заселение, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, общая площадь 19 домов по реновации составляет 320 тысяч квадратных метров. В новые квартиры уже скоро смогут переехать порядка 10 тысяч жителей.

"Наибольшее количество домов готовится к передаче под заселение на севере и юге столицы – по четыре объекта. По три дома расположено на юго-востоке и северо-востоке Москвы", – рассказал Левкин.

Он также отметил, что два дома находятся в Новомосковском административном округе, по одному дому – в Зеленоградском, Центральном и Юго-Западном округах.

Левкин сообщил, что возведение новостройки завершается при ее вводе в эксплуатацию. Каждый из 19 домов будет проверен на соответствие проекту, нормам и техусловиям.

После всех необходимых проверок новостройки подготовят к передаче под заселение. В среднем этот процесс занимает несколько месяцев.

Левкин добавил, что в Москве по программе реновации уже ввели в эксплуатацию 237 домов, возводятся – 167 новостроек.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2023 года в эксплуатацию ввели девять жилых домов по программе реновации.

Бочкарев рассказал, что с начала 2023 года жилищные условия смогли улучшить более тысячи москвичей. Они переехали в современные дома, в том числе адаптированные для маломобильных граждан.



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