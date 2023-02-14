Дом по программе реновации построят на Кавказском бульваре

Фото: stroi.mos.ru/департамент строительства

Новый жилой дом на 140 квартир построят по программе реновации жилищного фонда на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно, заявила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, проектная документация уже согласована. Новостройка расположится по адресу Кавказский бульвар, земельный участок 27 (участок 4.4).

"В рамках благоустройства сделают проезды, тротуары, пешеходные дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Помимо этого, будут установлены различные малые архитектурные формы, разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники", – добавила Яковлева.

Отмечается, что в новостройке будет 96 двухкомнатных, 24 однокомнатные и 20 трехкомнатных квартир. Во всех жилых помещениях выполнят внутреннюю отделку, установят освещение, розетки и выключатели, сантехнику и кухонные плиты. Первый этаж здания отведут под магазины и различные объекты социальной инфраструктуры.

"Для маломобильных граждан создадут безбарьерную среду. Специалисты сделают пешеходные пути и оборудуют специальные места отдыха возле дома, а также нанесут тактильно-контрастные наземные указатели", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022 году новые квартиры по программе реновации получили более 1,6 тысячи семей из Восточного административного округа.



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