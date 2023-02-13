Девять жилых домов по программе реновации строят в Головинском районе

Фото: пресс-служба Депстроя

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Головинском районе столицы построят 9 жилых домов по программе реновации.

"Лидером по строительству жилья по программе реновации является Головинский район на севере Москвы. Здесь идет строительство 9 зданий, в которых суммарно располагается 1 190 квартир", – заявил глава Депстроя.

Загрутдинов уточнил, что продолжается строительство 165 объектов на 2,6 миллиона квадратных метров. Проектируется еще 218 объектов общей площадью в 4,4 миллиона квадратных метров.

Также руководитель департамента строительства Москвы рассказал, что в Головинском районе уже ввели в эксплуатацию 8 жилых домов. Ожидается, что суммарно новые квартиры по программе реновации получат жители 137 домов.

Ранее руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022 году новые квартиры по программе реновации получили более 1,6 тысячи семей из Восточного административного округа.



В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

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