Почти 1,7 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в январе 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что в январе 2023 года новые равнозначные квартиры по программе реновации во всех столичных округах получили почти 1,7 тысячи человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москвичи заключили с департаментом городского имущества 641 договор на равнозначные квартиры по программе реновации. Больше всего из них – в Юго-Восточном административном округе – 184", – отметил он.

В Северном административном округе были подписаны 184 договора, а в Юго-Западном – 85.

По условиям программы реновации жилье предоставляется в том же районе, где расположен старый дом. Исключения составляют Зеленоград и ТиНАО, где переселение производится в пределах округа.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщили, что в первом полугодии 2023 года планируется демонтировать около 70 расселенных по программе реновации домов.

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