Первый дом по программе реновации расселили в Алексеевском районе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном районе Алексеевском завершилось расселение первого дома в рамках городской программы реновации жилищного фонда, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, 80 семей, проживавших в доме 2 по улице Константинова, получили квартиры в новостройке на Староалексеевской улице (дом 3). Левкин отметил, что на месте старого дома построят современное здание. Его проектирование уже началось.

"Еще две пятиэтажки по адресам улица Маломосковская, дом 15а и улица Ярославская, дом 2 практически расселены. Квартиры в той же новостройке на Староалексеевской улице уже получили почти 180 семей", – сказал он.

Отмечается, что всего в Алексеевском в рамках программы реновации расселят 17 старых многоквартирных домов, в которых проживают более 2,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что жилое здание на 140 квартир построят по программе реновации жилищного фонда на Кавказском бульваре в районе Царицыно. Дом расположится по адресу Кавказский бульвар, земельный участок 27 (участок 4.4). В новостройке будет 96 двухкомнатных, 24 однокомнатных и 20 трехкомнатных квартир.



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