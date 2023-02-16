Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку на Русаковской улице

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Первый дом по программе реновации в столичном районе Красносельском уже начали заселять. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"В новостройку на Русаковской улице переезжают 63 семьи – это 190 человек, которые раньше жили в нескольких минутах отсюда. Среди них есть и жильцы коммунальных квартир – они получили отдельную жилплощадь", – написал градоначальник.

По словам Собянина, здание оборудовали для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками. На первом этаже дома расположатся магазины, кафе и офисы.

Мэр добавил, что в Красносельском районе в программу реновации включены еще семь зданий. Собянин также рассказал, что здесь специалисты обустраивают улицы, реконструируют больницу и возводят транспортную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что жилое здание на 140 квартир построят по программе реновации жилищного фонда на Кавказском бульваре в районе Царицыно. Дом расположится по адресу Кавказский бульвар, земельный участок 27 (участок 4.4). В новостройке будет 96 двухкомнатных, 24 однокомнатных и 20 трехкомнатных квартир.

Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

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