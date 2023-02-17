Два жилых корпуса по реновации введут в районе Коньково в 2023 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Два жилых корпуса, которые строят по программе реновации в районе Коньково, планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Дом на улице Введенского будет состоять из двух монолитных корпусов, по три секции в каждом. Расположение квадратом сформирует закрытый и уединенный двор", – отметил глава Депстроя.

По словам Загрутдинова, на объекте завершаются монолитные работы. Специалисты продолжают укладывать внутренние стены построек и обустраивать фасады. Кроме того, ведется монтаж внутренних инженерных систем корпусов.

В департаменте строительства Москвы сообщили, что фасады зданий создадут из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них разместят металлические корзины для кондиционеров. Проектом строительства также предусмотрено остекление лоджий.

В двух новых жилых корпусах появятся суммарно 418 квартир. Из них 6 адаптируют для маломобильных жильцов. От обычных квартир такие помещения будут отличаться более широкими коридорами и специальной сантехникой. В Депстрое также напомнили, что готовая улучшенная отделка в жилых квартирах будет соответствовать стандарту программы реновации в Москве.

Проект новостроек включает вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, колясочную, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения в каждой из секций. Для жителей будут доступны грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

В ходе строительства в корпусах разместят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Кроме того, ради безопасности в зданиях установят пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Входы в здания сделают на одном уровне с поверхностью земли. При этом перед входной группой уложат плитку с шероховатой поверхностью, чтобы избежать скольжения.

Также в Депстрое рассказали о благоустройстве дворовой территории. Здесь появятся три детские игровые площадки и зона для занятий спортом. Будет обустроена и площадка для тихого отдыха. Дополнительно планируется под дворовым пространством открыть одноуровневую автостоянку.

Ранее стало известно, что в Москве к передаче под заселение готовят 19 новостроек, возведенных по программе реновации. Общая площадь зданий достигает 320 тысяч квадратных метров. Переехать в новые квартиры смогут порядка 10 тысяч жителей.

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