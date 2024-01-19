Ярмарки и аппараты с молоком: где купить свежие фермерские продукты в Москве

Ярмарки выходного дня в 2024 году впервые откроются в феврале, а не весной. Точки со свежей фермерской продукцией появятся в 10 округах столицы. Рассказываем, какой ассортимент предлагают покупателям и где еще предприниматели могут начать торговлю своими товарами.

Фермерские ярмарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ярмарки выходного дня в 2024 году откроются уже 2 февраля – ранее это происходило только весной. Чтобы продавцам и покупателям было комфортно, ярмарки пройдут в крытых и отапливаемых павильонах. На прилавках можно будет выбрать свежее мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, зелень, молоко, яйца и хлеб.

Вся продукция производится в России или на территории стран СНГ. Овощи и фрукты, как правило, выращивают на личных фермерских хозяйствах, а продовольственные товары создают небольшие предприятия.

Всего же откроется 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах столицы. Их размесят около станций метро и на участках без автомобильных дорог. Точные адреса можно найти на сайте проекта. Точки будут работать каждые пятницу, субботу и воскресенье.

Первая торговая сессия продлится до 21 апреля. От фермеров и предпринимателей заявки на участие принимают до 19 января включительно. Торговля на ярмарке для них бесплатна, а места между ними распределяют в порядке очереди. Разрешение получают те, кто быстрее подал заявление на портале mos.ru, соответствует всем требованиям и прошел проверку данных. Тот, кто не успел оформить все вовремя, попадает в лист ожидания, и если в течение торговой сессии появятся свободные места, их предложат следующим по очереди.

Более подробную информацию можно узнать по телефону технической поддержки портала +7 (495) 957-01-31, на горячей линии департамента торговли и услуг Москвы +7 (495) 624-82-31 и государственного бюджетного учреждения "Московские ярмарки" +7 (499) 128-76-37.

Аппараты с молочной продукцией

Помимо ярмарок, жителям и гостям города также доступны молочные вендинговые автоматы, которые можно найти в разных районах. В их ассортименте – свежее молоко, сыр, масло. Кроме того, там могут быть фруктовые и овощные соки, безалкогольные напитки, вода, хлебобулочные изделия и другие товары.

В 2024 году планируется установить новые аппараты на севере, северо-востоке и северо-западе города. Три автомата появятся в Отрадном, по одному – в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгине и Южном Медведкове. Их поставят около жилых домов и остановок.

Предприниматели, которые хотят разместить такие автоматы, могут поучаствовать в открытых торгах, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.





Кирилл Пуртов руководитель столичного департамента по конкурентной политике С ними подпишут договоры на право размещения нестационарных торговых объектов площадью четыре квадратных метра каждый на специально отведенных участках сроком на пять лет. Заявки на участие принимают до 2 февраля.

Сами онлайн-аукционы пройдут 7 февраля. Для участия в них предпринимателям понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.