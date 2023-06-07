Газопровод высокого давления проложат в поселениях Первомайском и Краснопахорском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосгаз"

Газопровод высокого давления проложат вблизи садового некоммерческого товарищества "Дубрава", деревень Малыгино и Романцево в ТиНАО, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, новый газопровод с давлением 1,2 мегапаскаля обеспечит газом потребителей Первомайского и Краснопахорского поселений. Он протянется на 17,9 километра, а его диаметр составит метр.

Газопровод подведут к реконструируемой газораспределительной станции "Ново-Никольская" и проектируемому газорегуляторному пункту "Никольский".

Чтобы подключить автоматические аварийные запорные устройства, специалисты проложат электрокабели общей протяженностью 20,43 километра.

Газопровод будет проходить в границах существующих сельскохозяйственных угодий и вдоль лесных массивов. На пересечениях с автомобильными дорогами, прудами и реками трубы проложат закрытым способом.

Ранее сообщалось, что газопровод высокого давления проложат на участке между деревнями Коротыгино и Чернецкое в ТиНАО. Реализация данного проекта обеспечит бесперебойную подачу газа для нужд потребителей поселения Кленовского, а также позволит обеспечить наполнение газораспределительной сети ТиНАО в целом.

Трубы проложат закрытым способом в районе пересечений с автодорогами и водными объектами. Газопровод уберут в специальные футляры. Кроме того, на нем специалисты установят автоматические запорные устройства.