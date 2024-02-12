"Безопасный город": москвич попытался ввезти в РФ европейский антиквариат

Москвич попытался ввезти в страну европейский антиквариат под видом сувениров. Таможенники перехватили пять посылок из Англии и Франции, в которых нашли 60 дорогостоящих изделий, среди них – расписные фарфоровые статуэтки, шкатулки, украшения, столовые приборы и другая серебряная посуда.

Пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина заявила, что, несмотря на заявленную в документах стоимость товаров в 90 тысяч рублей, экспертиза показала, что это предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков, их оценка – два миллиона рублей.

Мужчина стал фигурантом сразу пяти уголовных дел о контрабанде культурных ценностей в особо крупном размере.

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