Состояние двух детей после ДТП с автобусом под Псковом оценивается как тяжелое

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Состояние двух детей, которые пострадали в ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, оценивается как тяжелое. Всего в детскую больницу пока направлены восемь пострадавших. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

Как уточнил собеседник агентства, медики сейчас осматривают еще пятерых детей. Скорее всего, четверых из них отпустят. По его информации, была госпитализирована и одна из сопровождающих учителей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в ДТП, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области передавала, что автобус следовал из города Пустошки. В салоне были 23 человека, детям 15–16 лет.

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Псковской области вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23. Уточнялось, что дети, которые были в автобусе, направлялись на экскурсию в Псков. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с большегрузом, съехал в кювет.

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