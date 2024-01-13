13 января, 19:31Происшествия
Извержение вулкана произошло на юго-западе Японии
Фото: ТАСС/AP/Kyodo News
Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ, который расположен на юго-западе Японии, в 270 километрах к югу от крупного города Кагосима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское метеорологическое управление.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Отмечается, что сейчас на острове проживают примерно 80 человек, их деревня расположена в 4 километрах от вулкана. Площадь Суваносэ – около 27 квадратных метров.
Добавляется, что японское правительство сформировало кризисный штаб для сбора информации в связи с инцидентом.
Ранее вулкан Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана.
До этого очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.
Извержение началось на вулкане Ключевской на Камчатке
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