Извержение вулкана произошло на юго-западе Японии

Фото: ТАСС/AP/Kyodo News

Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ, который расположен на юго-западе Японии, в 270 километрах к югу от крупного города Кагосима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское метеорологическое управление.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Отмечается, что сейчас на острове проживают примерно 80 человек, их деревня расположена в 4 километрах от вулкана. Площадь Суваносэ – около 27 квадратных метров.

Добавляется, что японское правительство сформировало кризисный штаб для сбора информации в связи с инцидентом.

Ранее вулкан Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана.

До этого очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

Извержение началось на вулкане Ключевской на Камчатке