Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

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Вулкан Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2 километра над уровнем моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код – оранжевый", – говорится в сообщении.

Институт уточнил, что активность вулкана для местных авиаперевозок оценивается как опасная.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 11 альпинистов, погибших из-за извержения вулкана Марапи, начавшегося на острове Суматра в Индонезии. Позже количество погибших возросло до 13 человек.

До этого очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 14 км