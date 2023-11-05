Новый вулканический остров появился в Тихом океане рядом с Иводзимой

Фото: TASS/Zuma

Новый остов круглой формы диаметром около 100 метров образовался в Тихом океане примерно в 1,2 тысячи километров от Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление специалистов Института исследований землетрясений при Токийском университете.

Исследователи полагают, что выброшенные в результате землетрясения на поверхность камни и образовали новый остров. Жерло подводного вулкана не видно на поверхности, а прилегающая акватория покрыта пемзой.

Подводные извержения в этом районе фиксировались и раньше. Так, летом 2022 года там впервые за долгое время произошло извержение вулкана, при котором на поверхность поднимались не только пар и грязь, но и застывшая магма. Из-за вулканической активности годом ранее поднялся уровень самого острова Иводзима.

Ранее землетрясение произошло в Тихом океане у побережья Курильских островов. Как отметила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова, эпицентр находился в 131 километре юго-восточнее острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 59 километров.