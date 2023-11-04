Второе за утро 4 ноября землетрясение произошло у побережья Курил

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Второе за утро 4 ноября землетрясение произошло в Тихом океане у побережья Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло 4 ноября в 08:48 по сахалинскому времени, почти через три часа после первого землетрясения магнитудой 5.

Как отметила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова, эпицентр находился в 131 километре юго-восточнее острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 59 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Индии и Непала. Сообщается о 56 погибших. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что эпицентр землетрясения находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек.