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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Геодинамический институт Афин уточнил, что эпицентр подземного толчка с магнитудой 5,2 располагался в 6 километрах восточнее населенного пункта Прокопи на острове Эвбея, в 85 километрах к северу от Афин. Очаг залегал на глубине 14,2 километра.

Через семь минут в том же месте произошло землетрясение магнитудой 3,7, очаг находился на глубине 5 километров, добавили в центре.

О пострадавших информации нет. По словам губернатора региона Центральная Греция Фаниса Спаноса, землетрясение привело к небольшому ущербу. Так, в некоторых магазинах упали полки с товарами, на дорогах около эпицентра образовались небольшие оползни. Из-за этого трассу в районе Какия-Скала закрыли для движения транспорта.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили. Эпицентр подземных толчков пришелся на место, расположенное в 81-м километре к западу от Вальенара. По данным сейсмологов, глубина очага составляла 31 километр.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях нет.

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