В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8

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В Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону Тамилу Газимагомедову.

Она уточнила, что подземные толчки были зарегистрированы в районе населенного пункта Ахты. Вместе с тем, по данным МЧС, на поверхности толчки не ощущались. Каких-либо разрушений и пострадавших также нет, добавила Газимагомедова.

Ранее сообщалось, что в районе восточного побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг подземных толчков находился в 120 километрах от побережья уездов Илань с населением около 450 тысяч человек.

До этого землетрясение мощностью 5,8 произошло на филиппинском острове Минданао. Эпицентр подземных толчков находился в 82 километрах северо-западнее крупного порта Давао на берегу одноименного залива.