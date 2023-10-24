24 октября, 23:55Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8
Фото: 123RF/cylonphoto
В Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону Тамилу Газимагомедову.
Она уточнила, что подземные толчки были зарегистрированы в районе населенного пункта Ахты. Вместе с тем, по данным МЧС, на поверхности толчки не ощущались. Каких-либо разрушений и пострадавших также нет, добавила Газимагомедова.
Ранее сообщалось, что в районе восточного побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг подземных толчков находился в 120 километрах от побережья уездов Илань с населением около 450 тысяч человек.
До этого землетрясение мощностью 5,8 произошло на филиппинском острове Минданао. Эпицентр подземных толчков находился в 82 километрах северо-западнее крупного порта Давао на берегу одноименного залива.
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