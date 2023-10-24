РФ направит гумпомощь в Афганистан после землетрясения

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РФ планирует отправить гуманитарную помощь в Афганистан, который пострадал от землетрясения в начале октября. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Мы готовим гумпомощь, она будет. Мы объявим официально об этом, когда все будет готово. Это занимает время", – цитирует его ТАСС.

Землетрясение на западе Афганистана произошло 7 октября. Эпицентр располагался в 42 километрах к северо-западу от города Герат, где живут 272 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абдулы Вахиды Раяна, из-за стихийного бедствия были полностью разрушены шесть деревень.

Посольство страны в РФ сообщило, что в результате землетрясения десятки тысяч людей получили травмы. Тогда сообщалось примерно о 2,5 тысячи погибших.

Позже в Афганистане произошла еще серия землетрясений. Последнее зафиксировали 15 октября.



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