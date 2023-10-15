На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4

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На западе Афганистана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информируют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что подземные толчки произошли в 03:36 по времени UTC (06:36 по Москве) в 36 километрах от города Герат с населением около 272 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. На момент публикации сообщения о возможных жертвах или разрушениях не поступали.

В субботу, 14 октября, на севере Турции специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр располагался в 21 километре к северо-востоку от города Болу с населением около 200 тысяч человек.

До этого землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане, возле побережья Курильских островов. Эпицентр находился в 131 километре от острова Итуруп.