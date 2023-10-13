Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Курильских островов

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В пятницу, 13 октября, в Тихом океане возле побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По словам начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елены Семеновой, подземные толчки были зарегистрированы в 09:33 по местному времени (01:33 по Москве). Эпицентр находился в 131 километре от острова Итуруп. Очаг толчков залегал на глубине 26 километров.

Сообщения о том, что землетрясение ощутили в местных населенных пунктах, не поступали.

Ранее сообщалось о том, что на западе Афганистана зарегистрировали два землетрясения за ночь. Оба раза подземные толчки произошли около города Герат с населением около 272 тысяч человек.