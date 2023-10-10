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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Словакии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего отдела сейсмологии Академии наук Словакии Кристиана Чичая.

По его словам, землетрясение произошло на востоке страны утром 9 октября. Эпицентр находился у города Прешов. Подземные толчки происходили на глубине 10 километров.

"Это было довольно сильное землетрясение для региона. Такое землетрясение было здесь зафиксировано в последний раз 80 лет назад", – сказал сейсмолог.

Отмечается, что в результате явления пострадал греко-католический храм в селе Пакостов. В его здании возникли трещины, о другом ущербе не сообщается.

Землетрясение ощущалось на северо-востоке Венгрии, юго-востоке Польши и в западных районах Украины. Там в помещениях раскачивались люстры и звенела посуда.

В ночь на 10 октября в Камчатском крае были зафиксированы два землетрясения в акватории Авачинского залива, магнитуда одного из них составила 4,6. Подземные толчки ощутили жители Петропавловска и поселка Усть-Камчатск.

До этого землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, на островах была объявлена тревога цунами. Там проживают порядка 100 человек, их призвали не приближаться к береговой линии.

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