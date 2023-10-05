Землетрясение произошло к югу от архипелага Идзу в Японии

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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, на островах объявлена тревога цунами. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что волны цунами высотой порядка метра достигнут группы островов Идзу около 05:30 по московскому времени.

На островах проживают порядка 100 человек, их призывают не приближаться к береговой линии.

В ночь на 1 октября сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на территории Киргизии.

Эпицентр подземных толчков располагался в 122 километрах от Алматы. Жители города могли ощутить землетрясение силой 2–3 балла, уточнили сейсмологи. Обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого землетрясение произошло у побережья Курильских островов. Его магнитуда составила 5,7 балла.



Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси